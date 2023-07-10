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Гребцы ПсковГУ стали серебряными призёрами на матчевой встрече в Великом Новгороде

Матчевая встреча между гребцами Псковского государственного университета и Новгородского государственного университета прошла в Великом Новгороде на реке Волхов 9 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер команды Сергей Матвеев.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

«Это уже хорошая традиция. Команды выезжают в летний сезон и проводят матчевую встречу на реке Волхов. Дистанция составила 2000 метров», – рассказал тренер команды ПсковГУ.

По его словам, псковские студенты вышли вперёд и около 500 метров удерживали лидерство, но на второй половине дистанции их соперники – сборная Новгородского университета – оказались быстрее. «Вернулись домой, привезли серебро. Надеемся, что Новгородский университет приедет с ответным визитом к нам», – отметил Сергей Матвеев.

Псковским студентам вручили дипломы и устроили культурную программу с посещением Новгородского кремля. «Новгородцы встретили нас тепло, устроили чаепитие с пирогами и куличами», – подвел итог тренер команды.

Отметим, что с началом учебного года возобновится соревновательный сезон Студенческой гребной лиги. Команда ПсковГУ будет участвовать в третьем летнем этапе, который пройдёт в Сестрорецке 8-11 сентября.

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