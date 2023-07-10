Вооруженный ножом пскович похитил у женщины золотое кольцо, деньги и телефон

14:25, 10 июля 2023, ПАИ

Псковские полицейские по горячим следам раскрыли разбой, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вчера, 9 июля, в Пскове, в квартире дома на улице Киселёва, неизвестный мужчина, угрожая ножом, похитил у горожанки золотое кольцо, деньги и мобильный телефон, после чего скрылся. Потерпевшая сразу же обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый 43-летний пскович. В ходе обыска часть похищенного обнаружена и изъята.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.