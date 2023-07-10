9 млн рублей похитили мошенники у пенсионеров из Великих Лук

12:32, 10 июля 2023, ПАИ

Девять миллионов рублей похитили злоумышленники у великолукских пенсионеров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, пенсионерам звонили незнакомцы под видом банковских служащих и правоохранителей. И под предлогами предотвращения незаконного оформления кредита и несанкционированного доступа к счетам собеседников похитили их денежные средства на общую сумму порядка девяти миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.