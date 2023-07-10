Псковские таможенники обнаружили в багаже гражданина Молдовы навигационный прибор

11:15, 10 июля 2023, ПАИ

Гражданин Молдовы пытался незаконно ввезти в Россию приемник навигационных сигналов. Сотрудники таможенного поста МАПП «Убылинка» на границе России и Латвии пресекли попытку. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Водитель микроавтобуса не задекларировал и не предъявил таможенному контролю приемник навигационных сигналов глобальных спутниковых навигационных систем GPS и ГЛОНАСС, предназначенный для установки на сельскохозяйственную технику. При проведении досмотра таможенники обнаружили прибор со следами эксплуатации в багаже мужчины. Гражданин Молдовы заявил, что купил прибор для установки в свой автомобиль.

По заключению эксперта стоимость приемника превышает 270 тысяч рублей.

В отношении иностранного гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).