Футболисты «Луки-Энергия» проведут контрольный матч в Подольске

12:30, 10 июля 2023, ПАИ

Великолукская футбольная команда «Луки-Энергия» проведёт гостевой контрольный матч с подольским «Химиком» 12 июля в 15:00. Об этом сообщается в группе «ФК Луки-Энергия» в соцсети «ВКонтакте».

Матч пройдёт в рамках подготовки к старту нового сезона первенства России в «Группе 2» «Дивизиона Б» Второй лиги. Игра состоится в Подольске на футбольном поле спортивного комплекса «Труд».

Ранее «Луки-Энергия» проиграла свой первый контрольный матч брянскому «Динамо» со счётом 1:4, а подольский «Химик» выиграл у футбольного клуба «Космос» из Долгопрудного со счётом 4:1.