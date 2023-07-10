Дмитрий Певцов принял участие в дискуссии «Дела семейные» на форуме «Истоки»

11:47, 10 июля 2023, ПАИ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, народный артист России, советский и российский актёр театра и кино Дмитрий Певцов принял участие в дискуссии «Дела семейные» на Молодёжном историко-культурном форуме «Истоки». В ходе мероприятия он вместе с участниками обсудил актуальные вопросы демографии, семьи и детства, а также поднял тему сохранения культурных ценностей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе форума.

Открыл дискуссию вопрос о необходимости выстраивания системы воспитательной работы, которая бы знакомила детей и подростков с ключевыми особенностями отечественной истории и культуры, а также прививала уважение к тому наследию, которое им досталось.

«В наших корнях можно найти абсолютно удивительных людей, которые сделали что-то важное или кому-то помогли. Последние 20 лет Россия усиленно развивается во всех областях: от космоса до строительства дорог и вооружений. Но вопрос, в чьи руки это все попадет? И молодёжь, которая идёт за нами, требует особого внимания. Поэтому работа с молодёжью – это насущная необходимость, чтобы не потерять наше будущее», – подчеркнул Дмитрий Певцов.

Президент региональной общественной организации поддержки ветеранов военной службы «Офицерский клуб» Игорь Котов продолжил тему, предложив воспитывать подрастающее поколение на основе традиционных семейных ценностей, традиций и реликвий.

«Ежегодно теряется огромное количество семейных реликвий, нашей истории. Были ситуации, когда мы приезжали к ветерану, а нам говорят: «Что ж вы вчера не приехали, я все на свалку отнес». Поэтому мы сделали для себя задачей спасти и сохранить эти семейные реликвии», – сказал Игорь Котов.

Также на дискуссионной сессии «Дела семейные» заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова провела презентацию нового семейного конкурса от «Лидеров России» «Это у нас семейное», который анонсировал на торжественном открытии форума первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

«Главной целью нашего проекта является объединение семьи и налаживание общения между её членами. Условие участия лишь одно – семья должна состоять из трех поколений, и чтобы каждый член семьи мог внести свой вклад в проект. Сами задания также будут направлены на то, чтобы больше 1500 семей сами начали изучать свою историю. Старт проекта запланирован на сентябрь этого года», – рассказала Оксана Ачкасова.

После оживленной дискуссии участникам форума представилась возможность попасть на творческий вечер Дмитрия Певцова, где народный артист исполнил всем известные песни Владимира Высоцкого.

Напомним, организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.

Ранее на базе форума торжественно открылся круглогодичный центр. В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава Росмолодёжи Ксения Разуваева, митрополит Псковский и Порховский Тихон.