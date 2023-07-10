Убийство 25-летней давности раскрыли в Псковской области

11:52, 10 июля 2023, ПАИ

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Кузбасса, обвиняемого в похищении и убийстве человека, совершенном более 25 лет назад. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что в мае 1997 года обвиняемый вместе со своими знакомыми похитил потерпевшего, его вывезли на автомобиле в лесной массив на территории Островского района с целью выяснения отношений по поводу долговых обязательств. В ходе внезапно возникшего умысла обвиняемый выстрелил из пистолета в затылок мужчине, после чего закопал труп потерпевшего и избавился от орудия преступления. Преступление в течение длительного времени оставалось недоказанным.

Благодаря непрекращавшейся работе правоохранительных органов и применению современной криминалистической техники удалось обнаружить запаховые следы на одежде, трупе и в доме потерпевшего, а также доказать, что они принадлежат обвиняемому.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с похищением человека). Санкция указанной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Островский городской суд для рассмотрения.