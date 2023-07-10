Абитуриентов приглашают на день открытых дверей сетевой программы ПсковГУ и НИУ ВШЭ

12:27, 10 июля 2023, ПАИ

Абитуриентов ПсковГУ приглашают на дни открытых дверей «Поступи в магистратуру двойных дипломов!» сетевой программы с НИУ ВШЭ «Педагогическая деятельность в условиях изменений». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Мероприятие пройдёт 12 июля в 19:00 и 26 июля в 18:00 в формате видео-конференц-связи. В ходе онлайн-встречи преподаватели вуза расскажут о программе, вступительных испытаниях и подаче документов.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Сетевая образовательная программа «Педагогическая деятельность в условиях изменений» разработана и реализуется совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики». Обучение готовит педагогов образовательных организаций различных уровней (средние школы, учреждения профессионального и дополнительного образования), готовых эффективно осуществлять педагогическую деятельность в условиях реформирования и инноваций. Выпускник программы получает два диплома: ПсковГУ и НИУ ВШЭ.