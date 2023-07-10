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Происшествия

Автомобиль сбил ребёнка-велосипедиста в Великих Луках

Восьмилетнего велосипедиста на тротуаре сбила водитель автомобиля Datsun на улице Мичурина в Великих Луках. Также на велосипеде рядом ехала сестра мальчика. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал восьмилетний велосипедист. Его госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД, инспектор по пропаганде ПДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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