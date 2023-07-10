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Культура

Музыкальное трио выступит в Покровской башне 25 июля

25 июля в 20:00 в Покровской башне Псковского музея-заповедника состоится концерт в рамках фестиваля «Музыкальная экспедиция». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Трио, лауреаты престижных конкурсов и участники российских и европейских фестивалей Даниил Коган (скрипка), Андрей Усов (альт) и Борис Андрианов (виолончель) исполнят «Гольдберг-вариации» Иоганна Себастьяна Баха (переложение для струнных).

«Музыкальная экспедиция» – это фестиваль-путешествие, который выводит музыку за пределы концертных залов и представляет аудитории мировую классику «в исторических декорациях». Этим летом фестиваль уже посетил красивейшие места Удмуртской Республики, Владимирской и Тюменской областей.

«В какой-то момент я понял, как хочу проводить свою жизнь, чтобы она обрела смысл и стала счастливее. Моя работа – играть и слушать музыку, а свободное время я отдаю природе и путешествиям. Все это соединилось в проекте «Музыкальная экспедиция». Теперь можно творить, вдыхая горный, лесной или морской воздух, наблюдая синее или серое небо в самых живописных местах. В этот момент осознаешь, что музыка и есть часть природы», – отметил художественный руководитель фестиваля, виолончелист Борис Андрианов.

За десять лет существования «Музыкальная экспедиция» заинтересовала культурным туризмом десятки тысяч людей, побывала в дворянских усадьбах и купеческих палатах, центрах народно-художественных промыслов и заводских цехах, древних городах и отдаленных поселениях. Артисты и слушатели встречались на самых непредсказуемых, неформатных, иногда импровизированных концертных площадках.

В программе концерта – «Гольдберг-вариации» Иоганна Себастьяна Баха (переложение для струнного трио). «Гольдберг-вариации», изданные Бахом в серии «Клавирные упражнения», являются шедевром жанра клавирных вариаций не только эпохи барокко, но и всей музыкальной истории. Всеохватность музыкальных жанров и форм, представленных в «Гольдберг-вариациях», позволяет назвать этот цикл энциклопедией, антологией барочной музыки.

Купить билет можно здесь.

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