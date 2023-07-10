Три единицы оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

12:43, 10 июля 2023, ПАИ

Три единицы оружия изъяли сотрудники Росгвардии в Псковской области с 1 по 7 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего росгвардейцы провели 32 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан и выявили семь административных правонарушений.

Псковичам напомнили, что при истечении срока разрешения на хранение и ношение оружия необходимо обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.