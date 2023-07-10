Форум молодых семей пройдёт в сквере ПсковГУ

12:09, 10 июля 2023, ПАИ

16 июля в сквере ПсковГУ (ул. Ленина, 2) пройдет Форум молодых семей, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Программа:

11:00 – 13:00 - работа просветительских площадок с выступлениями спикеров регионального и федерального масштаба по духовно-нравственным семейным ценностям, по психологии внутрисемейных отношений для детей и родителей.

13:30 – 14:30 - круглый стол с презентацией социальных проектов, отдельных инициатив, разработанных молодыми семьями из разных районов области по развитию своих территорий для органов власти.

13:00 – 15:30 - торжественное открытие, концертная программа с выступлениями творческих коллективов региона и отдельных исполнителей.

Кроме того, в течение всего форума будет реализована работа интерактивных площадок: мастер-классы, игры и развлечения для детей разного возраста.

Участники, которые зарегистрируются до 10 июля, смогут получить атрибутику мероприятия и посетить шатры со спикерами. Для всех незарегистрированных вход свободный с 12:30.

Организаторами форума выступили Клуб молодых семей, Росмолодёжь, правительство Псковской области, АНО «Приоритет», АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив», Молодёжный центр Псков, ПсковГУ.