Елена Бибикова проведёт приём граждан в Пушкинских Горах

14:13, 10 июля 2023, ПАИ

Приём граждан в Пушкиногорском районе проведёт заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Приём граждан будет проходить в общественной приёмной партии «Единая Россия» на улице Пушкинской, 3 в Пушкинских Горах 13 июля с 10:00 до 11:30.

В администрации района уточнили, что записаться на приём можно по телефону 8(81146) 2-13-37.