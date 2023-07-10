Бизнес-смену в виде игры провели в псковском «Кванториуме»

13:15, 10 июля 2023, ПАИ

В детском технопарке «Кванториум. Псков» прошла тематическая бизнес-смена «Квантополия». Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

В ней приняли участие 72 школьника, которые за шесть дней получили навыки и знания в сфере проектной деятельности, бизнеса и маркетинга.

Как рассказывают организаторы, в основу смены легла всем известная настольная игра «Монополия». На огромном поле были расположены клетки с местом под бизнес-идеи команд и реально существующими псковскими предприятиями и организациями, точки с клетками «Налоговая» и т. д.

«Мы подумали, что будет, если оживить настольную игру, добавив туда лекции и мастер-классы на тему бизнеса. Настолку можно скорее назвать настенной игрой, поскольку она занимает большую часть стены в нашем коворкинге, а все клетки и даже кубик огромного размера по сравнению со стандартными настолками. Была у нас и собственная валюта», – рассказала организатор смены и заместитель директора по проектному управлению детского технопарка «Кванториум Псков» Виктория Зарецкая.

Интересный досуг для школьников 12-18 лет – не самая главная задача. В основу мероприятия заложена насыщенная образовательная программа. Школьники работали в командах, прокачивая свои стартапы. В качестве вводных данных им в случайном порядке были предложены карточки с ресурсом и проблемой. Например, сохранение деревянной архитектуры, а в качестве ресурса – дополненная реальность.

«Многим командам сперва было трудно придумать решение, но, изучив аналоги, погенерив идеи, появились очень интересные предложения. Например, одна команда продумала прототип приложения против буллинга в виде игры-ходилки, где игроку нужно выбрать своего персонажа, представленного в виде животного. Каждый зверь ассоциирует какую-то стратегию поведения в конфликте, в результате пользователь изучает реально существующие ситуации буллинга и пытается найти правильный выход, а затем получает консультацию специалиста в телеграм-канале. Это актуальная тема для подростков», – рассказала директор детского технопарка Надежда Григорьева.

О том, как правильно прописывать стартапы, на какие моменты следует обратить внимание, ребятам объясняли приглашенные спикеры и специалисты организации. Например, менеджер отдела интернет-маркетинга в агентстве интернет-рекламы CoffeeStudio Анна Бобовская рассказывала о том, как продвигать свой проект, где искать свою аудиторию, как проанализировать конкурентов. Директор Центра инноваций социальной сферы Псковской области и консультант смены Светлана Седунова объясняла, из чего складывается финансовое обоснование проекта, как просчитать затраты и доходы. Также были лекции по темам «Публичные выступления», «Целевая аудитория» и многое другое.

В качестве спонсоров и партнеров мероприятия выступили 11 компаний Пскова. Попадая на клетки этих предприятий, команды могли «прокачать» их, чтобы повысить стоимость за попадание на клетку. Например, разработать сувенирную продукцию или открытки с дополненной реальностью. Для этого также были предусмотрены мастер-классы. Генеральным партнером смены выступил «Псковский хлебокомбинат». Предприятие не только профинансировало мероприятие, но и выступило в роли экспертов на финальной защите, дав командам обратную связь по всем проектам.

«Все проекты реально рабочие, мы не ожидали, что за пять дней можно успеть предложить такие интересные решения, продумать лонгриды, наполненные информацией», – сказала заместитель генерального директора по коммерческим вопросам предприятия Любовь Котова.

Смена «Квантополия» стала завершающей в списке летних мероприятий детского технопарка. Все команды были отмечены подарками от спонсоров и партнеров.