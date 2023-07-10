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Псковичка вошла в пятёрку лучших по итогам конкурса «Студенческий лидер» по СЗФО

Студентка ПсковГУ Екатерина Андреева вошла в пятёрку лучших по итогам конкурса «Студенческий лидер» по СЗФО. Конкурс прошёл в Карелии на базе отдыха «Северное Сияние» с 6 по 9 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе университета. 

На фото: Екатерина Андреева. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

«Студенческий лидер – отличная возможность прокачать себя. Чего только не делала, пока готовилась! Проект на грант написала, законы и устав выучила, к защите своих работ подготовилась, мастер-класс придумала. Так много на сцене я ещё не выступала!» – поделилась своими впечатлениями Екатерина Андреева. 

Всего в девяти соревновательных испытаниях приняли участие 15 конкурсантов из СЗФО.

Студентка ПсковГУ Мария Паршкова также подчеркнула, что ей удалось завести новые знакомства и освоить новую информации, которая поможет ей в дальнейшей работе в профкоме.

За помощь в подготовке к конкурсу студентки выразили благодарность председателю профкома студентов ПсковГУ Алене Козловой и своей группе поддержки.

«Студенческий лидер» — традиционный конкурс, который проводится ежегодно в рамках всероссийской лидерской смены. Его участники демонстрируют лучшие лидерские качества, свои достижения и стиль работы.

Учредителем конкурса выступает профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации.

Организаторы конкурса – отдел профессионального образования и научных учреждений центрального совета профсоюза и студенческий координационный совет общероссийского профсоюза образования при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российского союза ректоров и Федерального агентства по делам молодёжи.

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