Псковичка вошла в пятёрку лучших по итогам конкурса «Студенческий лидер» по СЗФО

13:11, 10 июля 2023, ПАИ

Студентка ПсковГУ Екатерина Андреева вошла в пятёрку лучших по итогам конкурса «Студенческий лидер» по СЗФО. Конкурс прошёл в Карелии на базе отдыха «Северное Сияние» с 6 по 9 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

«Студенческий лидер – отличная возможность прокачать себя. Чего только не делала, пока готовилась! Проект на грант написала, законы и устав выучила, к защите своих работ подготовилась, мастер-класс придумала. Так много на сцене я ещё не выступала!» – поделилась своими впечатлениями Екатерина Андреева.

Всего в девяти соревновательных испытаниях приняли участие 15 конкурсантов из СЗФО.

Студентка ПсковГУ Мария Паршкова также подчеркнула, что ей удалось завести новые знакомства и освоить новую информации, которая поможет ей в дальнейшей работе в профкоме.

За помощь в подготовке к конкурсу студентки выразили благодарность председателю профкома студентов ПсковГУ Алене Козловой и своей группе поддержки.

«Студенческий лидер» — традиционный конкурс, который проводится ежегодно в рамках всероссийской лидерской смены. Его участники демонстрируют лучшие лидерские качества, свои достижения и стиль работы.

Учредителем конкурса выступает профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации.

Организаторы конкурса – отдел профессионального образования и научных учреждений центрального совета профсоюза и студенческий координационный совет общероссийского профсоюза образования при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российского союза ректоров и Федерального агентства по делам молодёжи.