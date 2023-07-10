Кто может получить отпуск более 28 дней, рассказали псковичам

13:19, 10 июля 2023, ПАИ

О том, кто может отдыхать больше 28 дней и как рассчитываются отпускные в таком случае, рассказала псковичам глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска у любого работника — 28 календарных дней. Отпуск более чем на 28 календарных дней может быть предоставлен в двух случаях:

– если работнику установлен «удлиненный отпуск»;

– если работник имеет право на ежегодный дополнительный отпуск.

Под удлиненным отпуском следует понимать ежегодный основной отпуск более 28 календарных дней. Такой отпуск устанавливается работнику на основании закона. При этом закон не предусматривает возможности для работодателя самостоятельно установить работникам удлиненный отпуск. Его предоставляют несовершеннолетним работникам, инвалидам, педагогическим работникам.

Дополнительный отпуск предоставляется дополнительно к основному отпуску (который составляет минимум 28 календарных дней). Он предоставляется в случае, предусмотренном законом и трудовым (или коллективным) договором, а также локальным актом работодателя.

Помимо этого, работодатель сам может установить в организации дополнительные отпуска для своих сотрудников.

Все оплачиваемые отпуска подлежат оплате по единому правилу. Ежегодный основной и дополнительный отпуск оплачиваются исходя из средней заработной платы работника. Кроме того, часть отпуска можно заменить деньгами. В соответствии со статьей 126 Трудового кодекса РФ, часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.