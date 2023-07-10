Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Кто может получить отпуск более 28 дней, рассказали псковичам

О том, кто может отдыхать больше 28 дней и как рассчитываются отпускные в таком случае, рассказала псковичам глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска у любого работника — 28 календарных дней. Отпуск более чем на 28 календарных дней может быть предоставлен в двух случаях:

– если работнику установлен «удлиненный отпуск»;
– если работник имеет право на ежегодный дополнительный отпуск.

Под удлиненным отпуском следует понимать ежегодный основной отпуск более 28 календарных дней. Такой отпуск устанавливается работнику на основании закона. При этом закон не предусматривает возможности для работодателя самостоятельно установить работникам удлиненный отпуск. Его предоставляют несовершеннолетним работникам, инвалидам, педагогическим работникам. 

Дополнительный отпуск предоставляется дополнительно к основному отпуску (который составляет минимум 28 календарных дней). Он предоставляется в случае, предусмотренном законом и трудовым (или коллективным) договором, а также локальным актом работодателя.

Помимо этого, работодатель сам может установить в организации дополнительные отпуска для своих сотрудников. 

Все оплачиваемые отпуска подлежат оплате по единому правилу. Ежегодный основной и дополнительный отпуск оплачиваются исходя из средней заработной платы работника. Кроме того, часть отпуска можно заменить деньгами. В соответствии со статьей 126 Трудового кодекса РФ, часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 июля 2023

Псковичей приглашают поучаствовать в грантовом конкурсе от Президентского фонда культурных инициатив
10 июля 2023

Псковские полицейские задержали пять нетрезвых водителей-рецидивистов
10 июля 2023

Двух выпавших из гнезда аистят спасли в Псковской области
10 июля 2023

Вторая смена форума «Истоки» начнётся в Печорах 14 июля
10 июля 2023

Псковские мастера выступили на ярмарке в Белоруссии
10 июля 2023

МРОТ в России может увеличиться в два раза к 2030 году
10 июля 2023

До +21 градуса ожидается в Псковской области 11 июля
10 июля 2023

Память военного лётчика Павла Югера почтили в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...