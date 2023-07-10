Белорусу вынесли приговор за избиение опочанина и угон автомобиля

16:55, 10 июля 2023, ПАИ

За избиение опочанина и угон автомобиля 34-летнему гражданину Белоруссии вынес приговор Опочецкий районный суд. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 1 декабря 2022 года подсудимый на почве ревности к своей сожительнице ударил её знакомого. Тем самым он нанёс здоровью потерпевшего вред средней тяжести.

Затем, 1 января 2023 года, белорус распивал с сожительницей и другим её знакомым алкоголь. После он взял ключи от машины, сел в неё и уехал с территории дома. Однако он не справился с управлением автомобиля и врезался в дерево, после чего скрылся с места ДТП.

Мужчина полностью признал свою вину. Приговором суда по совокупности преступлений мужчине окончательно назначили наказание в виде восьми месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы осуждённого 10 % в доход государства. Приговор суда в законную силу пока не вступил.