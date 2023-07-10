Память военного лётчика Павла Югера почтили в Пскове

13:55, 10 июля 2023, ПАИ

Митинг, посвящённый 100-летию со дня рождения военного лётчика, полковника, участника Великой Отечественной войны, почётного гражданина Пскова Павла Югера прошёл сегодня на кладбище «Орлецы». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьёв, военнослужащие и ветераны 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка, представители общественных организаций.

«Для жителей Пскова Павел Яковлевич Югер был образцом патриотизма. Он активно принимал участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, регулярно участвовал в проведении уроков мужества. Весь свой богатый опыт передавал молодым лётчикам», – отметил Владимир Воробьёв.

Собравшиеся почтили память лётчика минутой молчания и возложили к его могиле цветы.