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Общество

Память военного лётчика Павла Югера почтили в Пскове

Митинг, посвящённый 100-летию со дня рождения военного лётчика, полковника, участника Великой Отечественной войны, почётного гражданина Пскова Павла Югера прошёл сегодня на кладбище «Орлецы». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской городской Думы

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьёв, военнослужащие и ветераны 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка, представители общественных организаций.

«Для жителей Пскова Павел Яковлевич Югер был образцом патриотизма. Он активно принимал участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, регулярно участвовал в проведении уроков мужества. Весь свой богатый опыт передавал молодым лётчикам», – отметил Владимир Воробьёв.

Собравшиеся почтили память лётчика минутой молчания и возложили к его могиле цветы.

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Память военного лётчика Павла Югера почтили в Пскове

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