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Псковичи стали призёрами на чемпионате СЗФО по пляжному регби

Псковские спортсмены стали призёрами на чемпионате Северо-Западного федерального округа по пляжному регби. Об этом корреспонденту ПАИ рассказала председатель Федерации регби Псковской области Мария Тихоненко.

Фото здесь и далее: Федерация регби Псковской области

Спортсмены мужской сборной команды стали бронзовыми призёрами, а женская команда, которая состояла из игроков Псковской и Новгородской областей, завоевала серебро.

Индивидуальным призом лучшего игрока СЗФО была отмечена псковичка Наталья Фёдорова.

«Результаты соответствуют подготовке к турниру, которой практически не было. Половина мужской команды, состоящая из студентов, либо разъехалась по своим городам, либо не смога принять участие в подготовке к соревнованиям из-за учёбы. К тому же соперники были очень опытные», – рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ тренер псковских команд Сергей Алексеев.

Он отметил, что женская команда показала более конкретную борьбу. «Первый матч проиграли, во втором доминировали на поле, но из-за мелких ошибок не смогли провести результативных действий. В третьем матче вырвали победу в дополнительное время», – добавил Сергей Алексеев.

Следующий турнир псковская сборная проведёт в Кисловодске 8 октября.

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