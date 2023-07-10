Псковичей приглашают стать волонтёрами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям

15:07, 10 июля 2023, ПАИ

Региональное отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Псковской области приглашает добровольцев к себе в команду. Об этом сообщается в группе сообщества в соцсети «ВКонтакте».

«Ты добрый, отзывчивый и всегда приходишь на помощь людям? А не хочешь стать частью нашей команды? Вместе с нами ты сможешь многое», – говорится в сообщении.



Центр помощи предлагает оказать содействие в спасении жизней детей, побывать в разных уголках страны, придумать проект, получить грант и реализовать его, а также посетить лекции, тренинги и семинары на тему поиска пропавших людей и оказания первой помощи.

Подробнее здесь: vk.com/club195684136.



