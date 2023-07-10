Псковские мастера выступили на ярмарке в Белоруссии

14:44, 10 июля 2023, ПАИ

Мастера декоративно-прикладного творчества из Псковской области приняли участие в традиционном республиканском празднике «Купалье». Мероприятие прошло с 8 по 9 июля в Белоруссии в агрогородке Александрия. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

В выставке-ярмарке «Оберег мира и союзного единства» участвовало около 500 мастеров из Белоруссии и России.

«Псковичи достойно представили наш регион», – отметили в центре.

Мастер Иван Черепинский предложил гостям праздника шкатулки «на любой вкус», а также глобусы Псковской области и Белоруссии.

Различные игрушки из дерева, штампы для пряников и набойные доски представили Татьяна и Андрей Криксины.

Также модные украшения и наряды, которые можно было приобрести, демонстрировали Галина Никитина и Татьяна Кривомазова, а кованые изделия – Валерий Николаев.

Псковские мастера дали интервью для местного телевидения в Александрии. Они поделились впечатлениями от праздника и рассказали о традиционных псковских ремеслах.

«Гордимся псковскими мастерами!» – заключили в центре.