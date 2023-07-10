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Происшествия

22 человека пострадали в ДТП в Псковской области за прошедшую неделю

18 дорожно-транспортных происшествий произошло в Псковской области с 3 по 9 июля. В них 22 человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом ПАИ сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.

Фото: ПАИ

Всего сотрудники Госавтоинспекции Псковской области пресекли 1 419 административных правонарушений.

За этот же период дорожные полицейские выявили 49 нетрезвых водителей. Из них 11 уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение.

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