22 человека пострадали в ДТП в Псковской области за прошедшую неделю

15:42, 10 июля 2023, ПАИ

18 дорожно-транспортных происшествий произошло в Псковской области с 3 по 9 июля. В них 22 человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом ПАИ сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.

Всего сотрудники Госавтоинспекции Псковской области пресекли 1 419 административных правонарушений.

За этот же период дорожные полицейские выявили 49 нетрезвых водителей. Из них 11 уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение.