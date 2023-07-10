Псковские полицейские задержали пять нетрезвых водителей-рецидивистов

15:31, 10 июля 2023, ПАИ

Нетрезвых водителей, которых ранее уже подвергали административному наказанию за аналогичное правонарушение, установила дорожная полиция в нескольких районах Псковской области в ходе профилактических мероприятий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Острове вечером 7 июля по улице Освобождения на мопеде ехал 29-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Ещё одного нетрезвого гражданина, ехавшего на мопеде, полицейские выявили 8 июля на территории Пыталовского района.

В Великих Луках 7 июля, у дома на улице Русакова, дорожные полицейские остановили для проверки «Москвич». Выяснилось, что автомобилем управлял 43-летний нетрезвый великолучанин.

А в Псковском районе днём 8 июля по автотрассе Санкт-Петербург – Невель на автомобиле «Ситроен» ехал 48-летний житель Псковского района, который тоже находился в нетрезвом виде.

В посёлке Дедовичи ночью 9 июля на улице Октябрьской полицейские остановили для проверки легковушку ВАЗ-21150. Как оказалось, водитель этой машины – 26-летний местный житель – вновь сел за руль в нетрезвом виде.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.