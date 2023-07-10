Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские полицейские задержали пять нетрезвых водителей-рецидивистов

Нетрезвых водителей, которых ранее уже подвергали административному наказанию за аналогичное правонарушение, установила дорожная полиция в нескольких районах Псковской области в ходе профилактических мероприятий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

В Острове вечером 7 июля по улице Освобождения на мопеде ехал 29-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Ещё одного нетрезвого гражданина, ехавшего на мопеде, полицейские выявили 8 июля на территории Пыталовского района.

В Великих Луках 7 июля, у дома на улице Русакова, дорожные полицейские остановили для проверки «Москвич». Выяснилось, что автомобилем управлял 43-летний нетрезвый великолучанин.

А в Псковском районе днём 8 июля по автотрассе Санкт-Петербург – Невель на автомобиле «Ситроен» ехал 48-летний житель Псковского района, который тоже находился в нетрезвом виде.

В посёлке Дедовичи ночью 9 июля на улице Октябрьской полицейские остановили для проверки легковушку ВАЗ-21150. Как оказалось, водитель этой машины – 26-летний местный житель – вновь сел за руль в нетрезвом виде.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 июля 2023

В детских лагерях Псковской области не нашли серьёзных нарушений
10 июля 2023

Псковские юнармейцы победили в историческом этапе игры «Победа»
10 июля 2023

Псковичей приглашают поучаствовать в грантовом конкурсе от Президентского фонда культурных инициатив
10 июля 2023

Псковские полицейские задержали пять нетрезвых водителей-рецидивистов
10 июля 2023

Двух выпавших из гнезда аистят спасли в Псковской области
10 июля 2023

Вторая смена форума «Истоки» начнётся в Печорах 14 июля
10 июля 2023

Псковские мастера выступили на ярмарке в Белоруссии
10 июля 2023

МРОТ в России может увеличиться в два раза к 2030 году

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...