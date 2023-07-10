Путин подписал закон о расширении перечня критической информационной инфраструктуры

17:06, 10 июля 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин внес изменения в законодательство, касающиеся критической информационной инфраструктуры (КИИ). В документе дополняется перечень субъектов, подпадающих под КИИ, пишет РИА Новости.

Изменения вносятся в закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». По новым правилам, к субъектам критической информационной инфраструктуры добавлены госорганы, госучреждения, юрлица и ИП, которым на праве собственности, аренды или на ином основании принадлежат информационные системы, функционирующие в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Уточняется, что к субъектам критической информационной инфраструктуры относятся вышеуказанные информационные системы, сети и системы управления, функционирующие в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.