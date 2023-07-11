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Общество

69 нарушений выявили на водных объектах Псковской области

69 административных правонарушений выявили инспекторы центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области с начала навигации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Андрей Степанов

Всего инспекторы провели 112 патрулирований водных акваторий области. Они наложили 47 административных штрафов и вынесли 22 предупреждения.

Большинство правонарушений связано с нарушением правил обеспечения безопасности пассажиров на маломерных судах, а именно с отсутствием спасательных жилетов (статья 11.10 КоАП РФ). Данная статья применялась 37 раз.

По статье 11.8.1 КоАП РФ (управление маломерным судном судоводителем, не имеющим при себе документов) выявили 21 правонарушение.

По части 1 статьи 11.8 КоАП РФ за управление маломерным судном, не прошедшим технического освидетельствования, привлекли к ответственности одного судоводителя. Его оштрафовали на пять тысяч рублей.

По части 3 статьи 11.8 КоАП РФ за управление маломерным судном, имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, вынесли постановления по делу об административном правонарушении в отношении двух судоводителей. Каждого из них оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Статья 11.7 КоАП РФ (нарушение правил плавания) применялась семь раз.

«Анализ исполнения государственной функции по надзору во внутренних водах за пользованием маломерными судами показывает, что основными причинами возникновения типовых административных правонарушений является личная недисциплинированность, невнимательность судоводителей и слабое знание нормативных правовых документов. Государственная инспекция по маломерным судам напоминает судоводителям и лицам, управляющим маломерным судном, что при проведении контрольно-надзорных мероприятий проверкам подвергаются все маломерные суда, используемые в некоммерческих целях, в том числе маломерные суда, не подлежащие государственной регистрации», – подчеркнули в пресс-службе.

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