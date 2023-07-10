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Общество

«Вкусно — и точка» перестанет бесплатно кормить охранников и уборщиков

«Вкусно — и точка» с 10 июля перестанет бесплатно кормить охранников и уборщиков из-за оптимизации затрат. Кассиры и повара тоже боятся, что останутся без обедов, сообщает телеграм-канал Mash.

До того весь персонал фастфуда питался бесплатно. Но сейчас менеджмент пересмотрел расходы и решил лишить такой привилегии часть сотрудников. Теперь за еду им придётся платить 10% от её стоимости. Если заказ был сделан на 400 рублей, то отдать попросят 40. Кассиров и работников кухни пока не трогают, но и они боятся, что станут жертвами оптимизации.

В компании информацию подтвердили и добавили: раньше в договорах охраны и клининга бесплатные обеды и так не значились.

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