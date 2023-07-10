Новое освещение и тротуары появятся на улице Калинина в Красногородском районе

16:47, 10 июля 2023, ПАИ

Устройство недостающего искусственного освещения и тротуаров на автомобильной дороге Красногородск – Мозули в Красногородском районе продолжается в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Об этом пишет газета «Заря» Красногородского района.

На данный момент ведутся работы на улице Калинина в Красногородске, на участке региональной дороги протяжённостью 909,77 метра, где располагается Красногородская школа-интернат для детей-сирот – Агрошкола.

Как пояснил директор обособленного структурного подразделения «Красногородский филиал» ГБУ ПО «Псковавтодор» Дмитрий Михайлов, подрядчик ООО «Дорсервис» установил опоры освещения, на которых будет 38 светильников. Сейчас ведутся работы по уширению проезжей части и устройству тротуаров шириной 2,0-2,25 метра, примыкающих к ней.

Кроме того, для безопасности дорожного движения вблизи новых пешеходных переходов появятся оцинкованные барьерные ограждения по обеим сторонам дороги, а также тактильно-контрастные указатели и дорожные знаки.

Работы на этом участке автодороги ведутся с мая. Завершатся они по контракту к 1 сентября текущего года.