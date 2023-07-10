Новый сайт Пскова начал свою работу

16:16, 10 июля 2023, ПАИ

Новый сайт муниципального образования «Город Псков» начал свою работу сегодня, 10 июля. Об этом сообщается в группе «Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

На сайте можно найти актуальные новости, анонсы мероприятий, узнать информацию о предстоящих выборах и многое другое. Это поможет жителям быть в курсе последних событий, происходящих в городе.

«Город Псков – современный, стремительно развивающийся муниципалитет с богатой историей и талантливыми людьми. Наш сайт поможет вам быть в курсе последних событий, происходящих в городе. Здесь вы найдете достоверные сведения о нашей работе, актуальные новости, анонсы мероприятий и многое другое», – отмечается в обращении главы Пскова Бориса Елкина на главной странице сайта.

Также он выразил уверенность, что сайт будет полезным и интересным для псковичей.