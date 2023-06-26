Около 30 млн рублей заработали псковские предприниматели на ярмарке «Виноград»

12:27, 26 июня 2023, ПАИ

Ориентировочная выручка псковских предпринимателей на познавательной эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове в этом году составила около 30 миллионов рублей. Об этом в эфире «Псковского телеграма Online» сообщила директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова.

«В этом году на ярмарке стало больше псковских предпринимателей. Стало больше точек питания», – отметила Татьяна Мартынова.

По её словам, такие показатели выручки дают уверенность в том, что в следующем году в городе вновь организуют ярмарку.

«Фишкой стала презентация гимна фестиваля – его написала Лиза Матрешка вместе со своим коллективом», – поделилась гость эфира.

Она добавила, что после ярмарки в Финском парке останутся велосипеды на воде и часть фотозон.

Напомним, в Пскове с 17 по 26 июня прошла познавательная эногастрономическая ярмарка «Виноград», посвящённая эногастрономии, науке, культуре и искусству. В программе было представлено больше 40 брендов российского вина, гастрономическая ярмарка, дегустация вина с сомелье, знакомство с южной кухней, мастер-классы и активности для детей, выступления музыкальных групп, перформансы и многое другое.

Со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.