Виноградных улиток для ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга выращивают в Псковской области
Виноградных улиток для ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга выращивают в Невельском районе Псковской области. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации рассказал глава муниципалитета Олег Майоров.
Производство и сбор улиток осуществляет в районе один из предпринимателей. Улиток поставляют в том числе в рестораны Санкт-Петербурга и Москвы.
Также Олег Майоров рассказал о сыроварне по производству греческих сыров и экологических дровах для английских потребителей.
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Виноградных улиток для ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга выращивают в Псковской области