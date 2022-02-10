Виноградных улиток для ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга выращивают в Псковской области

12:06, 10 февраля 2022, ПАИ

Виноградных улиток для ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга выращивают в Невельском районе Псковской области. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации рассказал глава муниципалитета Олег Майоров.

Производство и сбор улиток осуществляет в районе один из предпринимателей. Улиток поставляют в том числе в рестораны Санкт-Петербурга и Москвы.

Также Олег Майоров рассказал о сыроварне по производству греческих сыров и экологических дровах для английских потребителей.