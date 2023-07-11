Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский раковый регистр приняли в международный проект

Псковский раковый регистр приняли в международный проект «Рак на пяти континентах». Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном клиническом онкодиспансере.

«Рак на пяти континентах» – электронная база данных для исследователей рака и тех, кто занимается планированием, мониторингом и оценкой программы борьбы с раком во всём мире. Данные регистрации случаев онкологических злокачественных заболеваний Псковского областного онкодиспансера также попадут в эту базу.

«В 2021 году мы подали заявку на участие в подготовительном этапе международного проекта «Рак на пяти континентах». На днях от организаторов проекта пришло подтверждение, что в новый XII том (C-15- XII) будет включён раковый регистр Псковской области. Это отличный результат!» – отметили в областном онкодиспансере.

«Поздравляем коллег организационно-методического отдела Псковского областного онкологического диспансера с выходом на международный уровень качества работы».

В областном онкодиспансере добавили, что на протяжении трёх лет велась «ручная» работа по приведению ракового регистра Псковской области под международный стандарт. «Это выверка ошибок, реальные цифры смертности и заболеваемости от онкологических заболеваний в регионе. Цель данной работы – повысить качество оказываемой помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в Псковской области, ведь зная истинную картину о пациентах, которые уже состоят на учёте, а также вновь регистрируемых, можно с уверенностью планировать объёмы специализированной медицинской помощи», – подчеркнули в учреждении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 июля 2023

Развлекательные мероприятия для семей вынужденных переселенцев провели в Пушкинских Горах
11 июля 2023

Миномётные мины времён ВОВ обнаружены в Себежском районе
11 июля 2023

Интерактивные площадки для детей и взрослых будут работать на фестивале в Самолве
11 июля 2023

Оперативный сбор гуманитарной помощи объявлен в Пскове
11 июля 2023

69 нарушений выявили на водных объектах Псковской области
11 июля 2023

В Гдове ведутся работы по реконструкции очистных сооружений

11 июля 2023

В Плюсском районе ведутся работы по ремонту участка дороги Которск – Вялки

11 июля 2023

46 псковских пар заключили брак в День семьи, любви и верности

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...