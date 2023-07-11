Псковский раковый регистр приняли в международный проект

21:31, 11 июля 2023, ПАИ

Псковский раковый регистр приняли в международный проект «Рак на пяти континентах». Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном клиническом онкодиспансере.

«Рак на пяти континентах» – электронная база данных для исследователей рака и тех, кто занимается планированием, мониторингом и оценкой программы борьбы с раком во всём мире. Данные регистрации случаев онкологических злокачественных заболеваний Псковского областного онкодиспансера также попадут в эту базу.

«В 2021 году мы подали заявку на участие в подготовительном этапе международного проекта «Рак на пяти континентах». На днях от организаторов проекта пришло подтверждение, что в новый XII том (C-15- XII) будет включён раковый регистр Псковской области. Это отличный результат!» – отметили в областном онкодиспансере.

«Поздравляем коллег организационно-методического отдела Псковского областного онкологического диспансера с выходом на международный уровень качества работы».

В областном онкодиспансере добавили, что на протяжении трёх лет велась «ручная» работа по приведению ракового регистра Псковской области под международный стандарт. «Это выверка ошибок, реальные цифры смертности и заболеваемости от онкологических заболеваний в регионе. Цель данной работы – повысить качество оказываемой помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в Псковской области, ведь зная истинную картину о пациентах, которые уже состоят на учёте, а также вновь регистрируемых, можно с уверенностью планировать объёмы специализированной медицинской помощи», – подчеркнули в учреждении.