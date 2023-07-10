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ФК «Луки-Энергия» проведёт встречу с болельщиками

Футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт встречу с болельщиками 19 июля в Доме культуры Ленинского комсомола. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил генеральный директор клуба Сергей Поварещенков.

На встрече в качестве представителей будут присутствовать генеральный директор клуба, а также главный тренер, капитан и один игрок из команды, которого определят чуть позже.

«Любая встреча с болельщиками – это определённое развитие. Потому что и они [болельщики. – ПАИ] просят, чтобы мы рассказывали о ситуации в клубе, и нам интересно, чтобы народ приходил. Поэтому для нас это правильная позиция», – уточнил Сергей Поварещенков.

«В начале пути мы собирали около 30 человек. На последней встрече было всего пять. Сейчас рассчитываем, что придёт снова около 30 человек, потому что команда показывала хорошие результаты», – добавил главный директор клуба. 

Напомним, что 12 июля футболисты «Луки-Энергия» проведут второй контрольный матч в Подольске.

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