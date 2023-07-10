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Великолукские лучницы заняли третье место на чемпионате России

Великолукские спортсменки Милана Мурзина, Александра Савенкова и Ника Снеткова заняли третье место в командных соревнованиях на чемпионате России по стрельбе из лука. Чемпионат проходил в посёлке Агинское в Забайкальском крае с 4 по 9 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер команды Виталий Андреев.

Великолучанкам противостояли 59 спортсменок из девяти регионов страны от Забайкалья до Калининграда: «Женская команда Псковской области считается очень сильной. Мы и чемпионы, и призёры России. Например, в этом году Ника Снеткова выиграла зимний чемпионат», – поделился Виталий Андреев.

«Результат оцениваю удовлетворительно. Всегда хочется быть первыми. Девчонки, конечно, молодцы, но проблема в том, что они работали без меня, так как финансирование в этом году слабое. Приходится экономить. Экономлю я на себе, как на тренере, который не поехал. Мужская команда также не поехала», – рассказал тренер команды.

Одна из обладательниц призового места Ника Снеткова поделилась впечатлениями от прошедших соревнований: «У нас была проведена большая подготовительная работа. Во время соревнований были очень сложные погодные условия. Мы старались максимально адаптироваться к высокому ветру, дождю и прочим помехам. В целом наше командное выступление довольно достойное, и своим техническим результатом мы довольны. Разумеется, в следующий раз мы будем больше готовиться».

«К сожалению, очень мало финансирования на этот год. Мы вынуждены отказывать себе в участии на кубках России из-за отсутствия возможности выезжать на соревнования. Отдаём предпочтения чемпионатам и первенствам в связи с финансовым вопросом», – добавила спортсменка.

Уточним, что следующие соревнования с участием великолукских участников пройдут с 17 по 22 июля на первенстве России во Владивостоке.

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