Двое приятелей избили друг друга в Псковском районе, один госпитализирован

18:36, 10 июля 2023, ПАИ

В Псковском районе двое приятелей избили друг друга, не поделив рюмку. Инцидент произошёл в деревне Фёдоровщина на улице Моторной.

После драки один из них перетащил избитого товарища на обочину дороги и бросил его.

Очевидцы вызвали скорую помощь и оперативные службы, решив, что произошёл наезд на пешехода. На место прибыли все оперативные службы, медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ДПС. Позже стало понято, что наезда не было, а произошла драка.

Один из мужчин госпитализирован в медучреждение с различными травмами и переломами.

На месте работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства произошедшего.