Самокатчик госпитализирован в результате ДТП в Пскове
В Пскове водитель автомобиля совершил наезд на самокатчика. Происшествие случилось у дома № 6 на улице Яна Фабрициуса.
В результате ДТП пострадал 26-летний самокатчик. Он доставлен в медучреждение. На месте ДТП работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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