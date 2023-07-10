Самокатчик госпитализирован в результате ДТП в Пскове

18:45, 10 июля 2023, ПАИ

В Пскове водитель автомобиля совершил наезд на самокатчика. Происшествие случилось у дома № 6 на улице Яна Фабрициуса.

В результате ДТП пострадал 26-летний самокатчик. Он доставлен в медучреждение. На месте ДТП работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.