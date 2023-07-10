В отношении Псковской области всё чаще звучит слово «открытие» – губернатор

19:28, 10 июля 2023, ПАИ

Отношение к Псковской области федерального центра повышенно позитивное. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в эксклюзивном интервью телеканалу «Первый Псковский».

«Отношение федерального центра не изменилось, оно изначально было повышенно позитивным. Наша задача была сделать так, чтобы коллеги не жалели, что они оказывают отдельное внимание Псковской области, поддерживают нас. Мы очень бережно и трепетно ко всему относимся. У меня в правительстве жесточайшая дисциплина по поводу выполнения наших обязательств. Мы должны наших старших коллег не подводить, а делать максимум из того, что возможно. Чтобы они приезжали сюда, воочию видели, что мы не про «потёмкинские» деревни в Москве рассказываем, а это абсолютно реальная история развития региона», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников также отметил, что в отношении Псковской области всё чаще звучит слово «открытие». Так, министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал для себя в прошлом году Псковский государственный университет открытием года.

«Когда каждый делает по своему направлению всё, чтобы это направление динамично развивалось или объекты качественно возводились, в целом, это влияет на общее восприятие региона», – добавил губернатор Псковской области.

Отметим, ранее Михаил Ведерников подчеркивал, что в Псковской области сформирована мощная региональная команда. Положительную оценку работы псковского губернатора и его команды озвучил президент России Владимир Путин 29 июня в рамках выступления на пленарном заседании 3-го ежегодного форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» в Москве. Тогда глава государства отметил, что руководство Псковской области «работает в диалоге с предприятиями и видит мощный ресурс долгосрочного развития территорий в поддержке активных социально ориентированных людей».