150-летие храма Архангела Михаила отметят в Дедовическом районе

19:48, 10 июля 2023, ПАИ

15 июля в поселке Вышегород Дедовичского района Псковской области пройдет празднование в честь 150-летию освящения храма Архангела Михаила, сообщила группа Вконтакте «Псковская епархия Русской Православной Церкви».

По случаю юбилея храма Архангела Михаила, который является духовным центром поселка Вышегород, настоятелем и прихожанами храма был разработан насыщенный праздничный график, который предлагает каждой категории гостей увлекательное времяпрепровождение.



Всех желающих приглашают присоединиться к этому важному для всего района историческому событию.

Праздничное Богослужение начнется в 9:30, а после состоится открытие Благотворительной выставки "ВдохНоВение", художников Татьяны Морозовой-Матросовой и Алексея Матросова в поддержку храма. Во время праздничного дня будут проходить экскурсии по храму, склепу и территории.

В 11:30 начнется мастер-класс по колокольному звону от народной Школы звонарей при храме святых Жен-Мироносиц города Пскова. Открытие праздника назначено в 12:00, в это же время состоится праздничный концерт.

С 12 часов наачнут работу торговые точки: ремесленные палатки, игровые точки, а также фотовыставки, посвящённой юбилею храма-памятника.

В 13 часов начнется пешая экскурсионная прогулка по окрестностям Вышегорода, вокруг озёр Локно и Петровское. Посещение «Пушкинского камня» в местечке Локоморье, могилы пушкинского друга Н.И. Бухарова. Протяженность маршрута составит 14 км.