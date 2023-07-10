Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

150-летие храма Архангела Михаила отметят в Дедовическом районе

15 июля в поселке Вышегород Дедовичского района Псковской области пройдет празднование в честь 150-летию освящения храма Архангела Михаила, сообщила группа Вконтакте «Псковская епархия Русской Православной Церкви».

По случаю юбилея храма Архангела Михаила, который является духовным центром поселка Вышегород, настоятелем и прихожанами храма был разработан насыщенный праздничный график, который предлагает каждой категории гостей увлекательное времяпрепровождение.

Всех желающих приглашают присоединиться к этому важному для всего района историческому событию. 

Праздничное Богослужение начнется в 9:30, а после состоится открытие Благотворительной выставки "ВдохНоВение", художников Татьяны Морозовой-Матросовой и Алексея Матросова в поддержку храма. Во время праздничного дня будут проходить экскурсии по храму, склепу и территории. 

В 11:30 начнется мастер-класс по колокольному звону от народной Школы звонарей при храме святых Жен-Мироносиц города Пскова. Открытие праздника назначено в 12:00, в это же время состоится праздничный концерт. 

С 12 часов наачнут работу торговые точки: ремесленные палатки, игровые точки, а также фотовыставки, посвящённой юбилею храма-памятника. 

В 13 часов начнется пешая экскурсионная прогулка по окрестностям Вышегорода, вокруг озёр Локно и Петровское. Посещение «Пушкинского камня» в местечке Локоморье, могилы пушкинского друга Н.И. Бухарова. Протяженность маршрута составит 14 км.

Программа мероприятия

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 июля 2023

Жители Псковской области могут стать свидетелями настоящего средневекового представления
10 июля 2023

150-летие храма Архангела Михаила отметят в Дедовическом районе

10 июля 2023

Михаил Ведерников прокомментировал создание «псковской дружины»
10 июля 2023

В отношении Псковской области всё чаще звучит слово «открытие» – губернатор
10 июля 2023

Ремонт участка региональной дороги производят в Красногородске

10 июля 2023

О совместных проектах Псковской области с Белоруссией рассказал Михаил Ведерников
10 июля 2023

Губернатор назвал причины, по которым жители больших городов переезжают в Псковскую область
10 июля 2023

Самокатчик госпитализирован в результате ДТП в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...