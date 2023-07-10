В Пыталовский район прибыла дорожная техника на сумму свыше 2,5 миллионов рублей

20:56, 10 июля 2023, ПАИ

В рамках муниципальной программы для нужд МП «Горкомхоз» администрацией Пыталовского района приобретена дорожная техника и оборудование на общую сумму 2 605 263,15 руб., предназначенное для выполнения самых необходимых работ. Об этом сообщила глава Пыталовского района Вера Кондратьева в своём телеграм-канале.

Из приобретённого оборудования: Трактор Беларус 320.4М, косилка роторная КРН-2,1, отвал коммунальный плужный МКО-4, щётка ИУЦЛ 31, отвал-бабочка СО-2 для трактора МТЗ-82.1, разбрасыватель песка прицепной А-415, косилка навесная роторная Wirax 1,35м .

«Рассчитываем, что муниципальное предприятие будет успешно справляться со своими задачами благодаря новой технике!» – отметила глава района.