Около 70 км прибрежных зон в Псковской области очищено от мусора

22:00, 10 июля 2023, ПАИ

Около 70 км прибрежных зон в Псковской области очищено от мусора в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», сообщила ПАИ газета «Псковская провинция».

На территории Псковской области продолжаются мероприятия по очистке берегов водных объектов в рамках ежегодной Общероссийской акции «Вода России».

В экологических субботниках приняло участие более 1,6 тыс человек практически из всех районов области. Сотрудники администраций муниципальных образований совместно с представителями образовательных учреждений, организаций и волонтёрами очистили от мусора около 70 км берегов рек и озёр.