Объявлен набор в четвёртый открытый отбор в отряд космонавтов

23:20, 10 июля 2023, ПАИ

Роскосмос объявил о начале четвёртого открытого отбора в отряд космонавтов, сообщили в «Российской газете».

В конкурсе может участвовать любой гражданин России в возрасте до 35 лет. По итогам конкурса планируется отобрать кандидатов, которые пополнят отряд космонавтов Роскосмоса. Сейчас там 26 человек.

Документы в конкурсную комиссию нужно отправить до 30 октября 2023 года.

Центр подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина информирует, что кандидаты должны соответствовать определённым требованиям. Так, будущий космонавт должен иметь рост 150-190 см, массу тела 50-90 кг, также важны ширина плеч, бёдер, обхват груди и размер ноги.

У претендента должно быть высшее образование по лётным, инженерным, научным специальностям и не менее трёх лет опыта работы.

Кроме того, будущий космонавт должен знать английский язык, не иметь хронических заболеваний и быть в хорошей физической форме.