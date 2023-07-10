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Общество

Новое отделение профилактики заболеваний открылось в Острове

Для жителей Островского и Пыталовского районов заработало новое отделение профилактики, расположенное в отдельном корпусе, сообщает группа «ГБУЗ «Островская МБ» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «ГБУЗ «Островская МБ» в соцсети «ВКонтакте»

Жители районов смогут пройти диспансеризацию, профилактический медицинский осмотр, периодический медицинский осмотр, а также получить справку на водительские права, справку для поступления в средние и высшие учебные заведения.

В отделении профилактики гражданам помогут заполнить все необходимые документы в ежедневном порядке, а также ежедневно пройти все необходимые лабораторные и диагностические исследования.

Осмотр узких специалистов: хирурга, отоларинголога, невролога, окулиста осуществляется во вторник и четверг с 14 часов. Осмотр дерматовенеролога и психиатра-нарколога проходит в поликлинике в специально выделенное для этого время.

Женщины могут посетить смотровой кабинет и пройти УЗИ органов малого таза ежедневно. Для удобства населения рядом с отделением профилактики работает передвижной флюромаммограф, где можно пройти флюорографию и маммографию во вторник и четверг с 13 до 15 часов.

Таким образом, у граждан появится возможность пройти все вышеперечисленные мероприятия в один день, получить заключение терапевта по итогам пройденного медицинского осмотра в этот же день, максимум на следующий. У поликлинники произойдёт разделение потоков пациентов, с целью снижения вероятности инфекционных контактов.

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