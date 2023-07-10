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Общество

Сотрудники ГИБДД могут ограничивать право уклонистов садиться за руль с 11 июля

Сотрудники Госавтоинспекции с 11 июля могут ограничивать право садиться за руль тем, кто имеет ограничения в едином реестре воинского учёта в связи с неявкой по повестке в военкомат. Соответствующий приказ МВД России вступил в силу во вторник, сообщил ТАСС. 

Документ был опубликован 30 июня. Согласно утверждённым нормам, в силу он вступает 11 июля. В соответствии с приказом решение об ограничении права на управление машиной будет внесено в единый реестр воинского учёта.

«В течение суток с момента поступления решения о принятии временных мер в территориальный орган МВД РФ информация об ограничении на пользование физическим лицом правом на управление транспортными средствами вносится должностным лицом соответствующего территориального органа МВД или поступает в автоматическом режиме в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы Госавтоинспекции», – говорится в приказе.

Ограничение будет отменено после поступления соответствующего решения, сформированного в реестре воинского учёта. Как отмечал глава ГИБДД РФ Михаил Черников, граждане, которые не явились по повестке в военкомат, не смогут обменять водительские удостоверения и зарегистрировать автомобили. По его словам, информационная база обновляется каждый день.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учёта. Документ разрешает оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток, а также вводит ряд ограничений для граждан, которые получили повестку, но не пришли в военкомат. В частности, как следует из закона, вводятся временные ограничения за неявку военнообязанных в военкомат без уважительной причины спустя 20 дней со дня вручения повестки.

Так, им могут запретить регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, регистрировать транспортные средства и недвижимость, ограничить право на управление транспортным средством, отказать в выдаче кредита. При этом субъекты РФ смогут вводить дополнительные меры – ограничение выплат, льгот и других мер поддержки. Решение о применении таких мер может быть обжаловано в судебном и досудебном порядке.

 

 

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