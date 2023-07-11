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Общество

В России введут обязательную сертификацию электросамокатов

Электросамокаты планируется включить в список продукции, которую нужно обязательно сертифицировать. Этот вопрос прорабатывает Минпромторг, говорится в письме МВД в Госдуму, пишут «Известия».

С февраля 2023 года в России действует ГОСТ для электросамокатов, но это добровольный стандарт, сообщили в Минпромторге.

«Нормативная правовая среда, регулирующая производство и эксплуатацию, недостаточно развита. Электросамокаты, как участники дорожного движения, являются источниками повышенной опасности», — констатирует ведомство в ответе на запрос.

В Минпромторге уверены, что повысить безопасность электросамокатов возможно с помощью обязательных сертификационных испытаний.

К продукции, которая обязательно сертифицируется, относятся товары, которые могут угрожать здоровью и безопасности людей, несут риски для имущества или природы, напомнила советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова. К примеру, сертификаты должны иметь медтехника и лекарства, детские товары, косметика.

«Обязательная сертификация — инструмент защиты интересов пользователей СИМ (средств индивидуальной мобильности. — Ред.), который позволит приобрести качественную технику, а также обеспечит безопасность для пешеходов и автомобилистов, — сказал депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский.

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