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Происшествия

Четыре года условно получила за махинации экс-главбух гдовского центра работы с детьми

Четыре года условно получила за махинации экс-главбух гдовского Центра внешкольной работы с детьми, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В течение двух лет злоумышленница завышала в документах сумму своей заработной платы и начисляла себе стимулирующие выплаты. Также она вносила в программное обеспечение расходы на покупку ГСМ, спортинвентаря, различных товаров для нужд центра, которые фактически не приобретались. При этом неизрасходованные денежные средства перечисляла на свою банковскую карту. Таким образом бюджету муниципального образования «Гдовский район» был нанесён ущерб на сумму около 2 миллионов рублей.

Суд признал бухгалтера виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года с лишением права замещения должностей, связанных с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и финансовых полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 3 года. Также с подсудимой взыскан ущерб в пользу администрации Гдовского района в размере похищенных денежных средств.

Приговор вступил в законную силу.

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