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Общество

Маркетологи, учителя и врачи в Пскове чаще всего жалуются на большие переработки

55 % псковичей перерабатывают. По средним оценкам, они трудятся почти на треть дольше, чем положено по условиям трудового договора. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Лишь 1 из 3 псковичей (32 %) не приходится работать сверх графика. Чем больше зарабатывают респонденты, тем меньше среди них тех, кто никогда не задерживается после окончания рабочего дня: если среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей их 39 %, то среди псковичей с зарплатой свыше 80 тысяч рублей – только 29 %.

Среди представителей распространенных профессиональных групп подавляющее большинство маркетологов вынуждено работать сверхурочно (72 %). Трудиться за пределами рабочего времени приходится большинству врачей (64 %), длительность переработок у докторов также значительно выше средней по рынку труда (41 % от нормы). Сверхурочные привычны 6 из 10 педагогов, длительность переработок также немаленькая (39 %).

Несколько реже других перерабатывают менеджеры по продажам (52 %) и операторы call-центров (43 %), у тех же из них, кто трудится после окончания рабочего дня, сверхурочные составляют около четверти рабочего времени (что, впрочем, тоже немало).

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