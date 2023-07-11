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Общество

Псковичи могут подать заявки на участие в Литературной резиденции для прозаиков

Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР) совместно с издательством «Вече» открывает прием заявок на участие в Литературной резиденции для прозаиков. Мероприятие пройдет с 3 по 23 сентября возле Пензы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: организаторы мероприятия

«Литературная резиденция – место, куда писатели приезжают за «спокойствием, трудами и вдохновеньем». Здесь они в течение 20 дней работают в практически идеальных условиях, совмещая уединенный труд и дружеское общение, а также встречаются с читателями и региональными литераторами, проводят творческие встречи, знакомятся с новым регионом. Здесь можно получить (онлайн или лично) профессиональную помощь и консультацию известных писателей, редакторов и издателей», – отметили в правительстве.

На конкурс принимаются ранее не опубликованные, близкие к завершению романы, повести и сборники рассказов в жанрах научной фантастики, фэнтези и альтернативной истории.

Прием заявок продлится до 31 июля 2023 года. Победителей определит экспертная комиссия, в состав которой войдут представители АСПИР и лучшие редакторы издательства «Вече». «Обратите внимание: готовность произведения к публикации должна составлять не менее 80%, а права на текст – принадлежать автору в полном объеме», – подчеркнули в правительстве.

Узнать условия конкурса и подать заявку можно на сайте Ассоциации.

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