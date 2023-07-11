В Госдуме предложили ввести «Отцовскую карту» по аналогии с «Пушкинской»

10:35, 11 июля 2023, ПАИ

Вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил министру труда и социальной защиты Антону Котякову ввести «Отцовскую карту» с 2 тысячами рублей на ребенка по аналогии с «Пушкинской». Об этом пишет РИА Новости.

«Считаю важным обеспечить условия для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей. Предлагаю ввести «Отцовскую карту». Речь идёт о выделении 2 тысяч на каждого ребёнка в семье в месяц на карту, созданную по аналогии с «Пушкинской картой», чтобы эти деньги нельзя было потратить на иные нужды… Направил соответствующее предложение министру труда и социальной защиты Антону Котякову», - сообщил Чернышов.

По его словам, данной суммы хватит на то, чтобы отец мог побывать с сыном или дочерью в кино, зоосаде, парке или детском кафе. «К сожалению, ещё со времен Советского Союза она (роль отцов. - Ред.) принижена. Существует стереотип – воспитанием ребенка занимается мать. Даже главная мера поддержки семей неофициально называется «материнский капитал». Пренебрежение к папам наблюдается в совершенно разных ситуациях. Меня, как отца двоих детей, такое положение дел не устраивает», - отметил он.

При введении данной инициативы «мамы получат такую нужную им возможность отдохнуть», уделить время себе, перезагрузиться при том, что «счастливая мама, как известно, залог счастливой семьи», добавил политик.