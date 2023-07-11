Короткое замыкание стало причиной двух пожаров в Псковской области

11:38, 11 июля 2023, ПАИ

Два пожара из-за короткого замыкания произошло в Псковской области за минувшие сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В 21:48 в деревне Бояриново Себежского района произошёл пожар, в результате которого сгорела пристройка, также в надворной постройке сгорела кровля по всей площади.

Возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки. При ликвидации пожара спасены два жилых дома и четыре хозяйственные постройки.

В 00:34 в деревне Мольгино Палкинского района в результате пожара сгорел садовый дом. Предполагаемой причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Усилиями пожарных спасены жилой дом и три хозяйственные постройки.

Главное управление МЧС России по Псковской области обращает внимание граждан на необходимость обеспечения требуемого уровня безопасности сетей на этапе электромонтажа и при их эксплуатации. «Несоблюдение правил электробезопасности может грозить возникновением пожара. Ваша безопасность – ваша ответственность!» – подчеркнули в ведомстве.

