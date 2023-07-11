Жители Великих Лук и Порхова лишились 600 тысяч рублей после общения с мошенниками

11:02, 11 июля 2023, ПАИ

Жители Великих Лук и Порхова лишились 600 тысяч рублей после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, горожанам позвонили неизвестные, которые под предлогами предотвращения попыток незаконного оформления кредита и доступа к счетам, а также оказания помощи родственнице после совершения ДТП ввели собеседников в заблуждение.

В итоге потерпевшие, а среди них были и пенсионеры, недосчитались в общей сложности около 600 тысяч рублей. Они обратились за помощью в органы внутренних дел. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.