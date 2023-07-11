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Происшествия

В Пскове вор-рецидивист украл у пенсионера кошелёк

Пскович насильно похитил у 74-летнего прохожего кошелек с 50 тысячами рублей, а затем скрылся. Преступление произошло 7 июля на улице Бастионной в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. «Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по Пскову провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого», – отметили в ведомстве.  

Преступником оказался 36-летний безработный ранее судимый за кражу пскович.

В отношении мужчины в настоящее время возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации.

«Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие», – заключили в УМВД.

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